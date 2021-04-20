Britcoin: Велика Британія планує створити власну криптовалюту

Про це заявив міністр фінансів країни Ріші Сунак, інформує міжнародне агентство Reuters.

“Ми запускаємо нову робочу групу казначейства і Банку Англії для координації дослідницької роботи зі створення цифрової валюти центрального банку (CBDC)”, – розповів міністр.

Сунак також зазначив, що власна криптовалюта дасть можливість підприємствам і споживачам мати рахунки безпосередньо в банку, уникаючи посередників при здійсненні платежів, а також змінить роль кредиторів у фінансовій системі.

Наголошується, що цифрова версія фунта стерлінгів не замінить ні готівки, ні банківських рахунків.

Водночас уряд та Банк Англії все ще ведуть консультації щодо доцільності введення власної криптовалюти.

“Уряд і Банк Англії ще не прийняли рішення про те, чи вводити CBDC у Великій Британії, і будуть широко обговорювати із зацікавленими сторонами переваги, ризики та практичні аспекти”, – заявили в Банку Англії.

Після виходу матеріалу агентства Сунак написав короткий твіт зі словом “Britcoin”. Ймовірно, саме так планують назвати британську криптовалюту.