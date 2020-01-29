Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways приостановила все прямые рейсы на материковую часть Китая в связи со смертельным коронавирусом.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

В частности, авиакомпания приостановила бронирование на своем веб-сайте мест на прямые рейсы из Лондона в Пекин и Шанхай до марта.

Такое решение было принято после того, как Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало британским гражданам воздержаться от посещений Китая в связи со вспышкой вируса.

Представитель авиакомпании уточнил, что в British Airways “оценивают ситуацию”.

“Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства, но безопасность наших клиентов и команды всегда является нашим приоритетом”, – подчеркивается в заявлении авиакомпании.

Тем временем правительство Великобритании организует эвакуацию британцев из города Ухань и провинции Хубэй. В этом регионе находятся до 300 граждан Британии.

Ранее другие мировые авиакомпании, в том числе United Airlines, Air Canada и Cathay Pacific Airways, также отменили некоторые рейсы в Китай.

Стоит отметить, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 5 974, что превышает общее количество зараженных во время эпидемии Sars 2002-03 гг., из-за которой погибло почти 800 человек во всем мире.

Количество смертей от коронавируса 2019-nCoV выросло до 132.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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