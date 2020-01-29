Об этом сообщает британское агентство ВВС.
В частности, авиакомпания приостановила бронирование на своем веб-сайте мест на прямые рейсы из Лондона в Пекин и Шанхай до марта.
Такое решение было принято после того, как Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало британским гражданам воздержаться от посещений Китая в связи со вспышкой вируса.
Представитель авиакомпании уточнил, что в British Airways “оценивают ситуацию”.
“Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства, но безопасность наших клиентов и команды всегда является нашим приоритетом”, – подчеркивается в заявлении авиакомпании.
Тем временем правительство Великобритании организует эвакуацию британцев из города Ухань и провинции Хубэй. В этом регионе находятся до 300 граждан Британии.
Ранее другие мировые авиакомпании, в том числе United Airlines, Air Canada и Cathay Pacific Airways, также отменили некоторые рейсы в Китай.
Стоит отметить, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 5 974, что превышает общее количество зараженных во время эпидемии Sars 2002-03 гг., из-за которой погибло почти 800 человек во всем мире.
Количество смертей от коронавируса 2019-nCoV выросло до 132.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Посольство Украины в Китае рекомендовало украинцам по возможности покинуть КНР из-за распространения опасного коронавируса 2019-nCoV.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.