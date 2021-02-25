Об этом рассказывают #Буквы.

Где: город Брюгге, стадион “Ян Брейдель”.

Когда: 22:00 по Киеву.

Где смотреть онлайн-трансляцию: “Футбол 2”, сервис MEGOGO.

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия).

Ориентировочные составы на матч “Динамо” – “Брюгге”:

“Брюгге”: Хорват, Мата, Коссуну, Рикка, Мехеле, Вормер, Соболь, де Кейпер, Дирар, Окереке, Дост.

“Динамо”: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Травмированные: Ланг, Миньоле, где Кателаре (под вопросом), Ванакен, Митрович Денсвил, Ритс – Вербичи, Бурда, Белуце.

Дисквалифицированные: нет.

https://www.youtube.com/watch?v=3DBVH8VGm6g&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB1%2C2%2C3