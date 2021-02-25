Об этом рассказывают #Буквы.
Где: город Брюгге, стадион “Ян Брейдель”.
Когда: 22:00 по Киеву.
Где смотреть онлайн-трансляцию: “Футбол 2”, сервис MEGOGO.
Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия).
Ориентировочные составы на матч “Динамо” – “Брюгге”:
“Брюгге”: Хорват, Мата, Коссуну, Рикка, Мехеле, Вормер, Соболь, де Кейпер, Дирар, Окереке, Дост.
“Динамо”: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.
Травмированные: Ланг, Миньоле, где Кателаре (под вопросом), Ванакен, Митрович Денсвил, Ритс – Вербичи, Бурда, Белуце.
Дисквалифицированные: нет.
https://www.youtube.com/watch?v=3DBVH8VGm6g&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB1%2C2%2C3
- Сегодня, 25 февраля, в Киеве на НСК “Олимпийский” состоится матч между футбольными клубами “Шахтер” (Донецк) и “Маккаби” (Тель-Авив).