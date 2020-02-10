Об этом сообщается на сайте премии.

“Спасибо Академии за эту честь из всех возможных. Мне сказали, что у меня есть только 45 секунд на этой сцене – это на 45 секунд больше, чем Сенат дал на этой неделе Джону Болтону (бывшему советнику президента США по вопросам нацбезопасности, который не свидетельствовал на процессе импичмента Трампу – Ред.)”, – пошутил Питт во время вручения премии.

Также актер поблагодарил режиссера Квентина Тарантино и актера Леонардо Ди Каприо.

“Спасибо всем замечательным людям, которые встретились мне на моем пути, благодаря которым я стою здесь, однажды в Голливуде. Это так, не правда ли? Эту победу я посвящаю моим детям, которые наполняют красками все, чем я занимаюсь. Я обожаю вас”, – добавил Бредд Питт.