Из-за пандемии коронавируса COVID-10 бродвейские театры не откроются для посетителей до конца 2020 года.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В понедельник, 29 июня, Лига Бродвея (крупнейшая торговая ассоциация бродвейских театров, базирующаяся в Нью-Йорке) заявила, что театры останутся закрыты до конца года. Показ первых шоу ожидается не раньше, чем в конце зимы — начале весны.

В настоящее время представители отрасли обсуждают с государственными и медицинскими чиновниками условия проведения шоу в будущем (правила скрининга, тестирований, дезинфекций и пр.).

Представитель Лиги Шарлотта Сен-Мартен отметила, что в наработке протоколов работы есть прогресс, однако сейчас чиновники с опаской относятся к перспективе возобновления работы театров, поскольку количество случаев COVID-19 растет.

“Разочарование уходит на второй план, когда речь идет о том, чтобы рисковать жизнью или здоровьем людей”, — отметила Сен-Мартен.

Напомним, бродвейские театры закрылись 12 марта. На тот момент шло 31 шоу, еще 8 были доступны для предварительного просмотра. Это самый продолжительный перерыв в работе Бродвея в истории.