Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, ученые правительственной Консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов (NERVTAG), которые отслеживают штамм, заявили, что он быстро стал преобладающим на юге Британии, и вскоре может сделать то же самое по всей стране.

“Сейчас мы уверены, что этот штамм имеет преимущество в передаче перед другими вариантами вируса, которые сейчас находятся в Великобритании”, – сказал Питер Хорбе, профессор из новых инфекционных заболеваний в Оксфордском университете и заведующий NERVTAG.

“Существует намек на то, что он имеет более высокую склонность заражать детей. Мы не установили ни одной причины агрессивности вируса в отношении детей, но мы можем это увидеть в статистике заражений. Нам нужно будет собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет вести себя в будущем”, – сказал Нил Фергюсон, профессор и инфекционный эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне, а также член NERVTAG.

Появление мутировавшего варианта SARS-CoV-2 побудило некоторые страны прекратить сообщение с Великобританией и подтолкнуло различные регионы страны к жестким ограничениям в Рождественский период.

Венди Барклай, другой профессор NERVTAG и специалист по вирусологии Imperial, сказал, что новая мутация вируса изменила способ проникновения в клетки человека, поэтому “дети, вероятно, такие же восприимчивы к этому вирусу, как взрослые”.

“Итак, учитывая схемы их смешивания, ожидается, что больше детей заразится”, – сказал Барклай.