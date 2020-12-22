Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, ученые правительственной Консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов (NERVTAG), которые отслеживают штамм, заявили, что он быстро стал преобладающим на юге Британии, и вскоре может сделать то же самое по всей стране.
“Сейчас мы уверены, что этот штамм имеет преимущество в передаче перед другими вариантами вируса, которые сейчас находятся в Великобритании”, – сказал Питер Хорбе, профессор из новых инфекционных заболеваний в Оксфордском университете и заведующий NERVTAG.
“Существует намек на то, что он имеет более высокую склонность заражать детей. Мы не установили ни одной причины агрессивности вируса в отношении детей, но мы можем это увидеть в статистике заражений. Нам нужно будет собрать больше данных, чтобы увидеть, как он будет вести себя в будущем”, – сказал Нил Фергюсон, профессор и инфекционный эпидемиолог из Имперского колледжа в Лондоне, а также член NERVTAG.
Появление мутировавшего варианта SARS-CoV-2 побудило некоторые страны прекратить сообщение с Великобританией и подтолкнуло различные регионы страны к жестким ограничениям в Рождественский период.
Венди Барклай, другой профессор NERVTAG и специалист по вирусологии Imperial, сказал, что новая мутация вируса изменила способ проникновения в клетки человека, поэтому “дети, вероятно, такие же восприимчивы к этому вирусу, как взрослые”.
“Итак, учитывая схемы их смешивания, ожидается, что больше детей заразится”, – сказал Барклай.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.