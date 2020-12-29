Об этом говорится в нескольких научных исследованиях, сообщают #Буквы.
Агрессивный штамм коронавируса COVID-19, который циркулировал в Великобритании, связан с высокой нагрузкой вируса в крови. К такому выводу пришли в ученые в ходе исследования, опубликованном на medRxiv.
“Около 35% пациентов, инфицированных новым штаммом, имели очень высокий уровень вируса в своих образцах, по сравнению с 10% пациентов, инфицированных обычным вариантом вируса”, – сообщил руководитель исследования Майкл Кидд.
Вирусная нагрузка связаны с более тяжелыми последствиями COVID-19. Исследование проводилось в Бирмингемской лаборатории. Кидд сказал, что для подтверждения или опровержения выводов необходимо дополнительное исследование.
Ген неандертальца защищает от COVID-19
Специфическая форма белка, которая передается от неандертальцев, защищает от тяжелого протекания COVID-19. Лекарства, повышающие уровень этого белка, могут потенциально помочь лечить болезнь. Об этом свидетельствуют данные исследования, о котором сообщается на medRxiv.
Белок, который называется OAS1, участвует в реакции организма на вирусы. Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем неандертальской формы OAS1 менее восприимчивы к COVID-19. Даже в случае заражения они имеют меньший риск госпитализации, интубации и смерти.
“Эта защитная форма OAS1 присутствует у африканцев к югу от Сахары, но была потеряна, когда предки современных европейцев мигрировали из Африки. Затем она была вновь введена в европейское население путем спаривания с неандертальцами”, – сказал соавтор исследования Брент Ричардс из Еврейской общей больницы и университета Макгилла в Монреале.
Ключ к ранней выработке антител к COVID-19
Согласно новым данным, скорость выработки антител определяет, переживут ли пациенты COVID-19. Исследователи, изучавшие состояние 200 пациентов с COVID-19, в том числе 179 госпитализированных, обнаружили, что те, организм которых производил так называемые нейтрализующие антитела в течение 14 дней после развития симптомов, в конце выздоровели. У тех, у кого не выработались такие антитела, через 14 дней развились высокие вирусные нагрузки и тяжелее течение заболевания.
“Непонятно, почему антитела, образующиеся после этого периода, не могут способствовать вирусной очистке и восстановлению у пациентов с COVID-19”, – отмечают исследователи в отчете, опубликованном на medRxiv.
Руководитель исследования Акико Ивасаки из Медицинского факультета Йельского университета написал в субботу в Twitter:
“Возможно, вирус каким-то образом становится устойчивым, прячась в труднодоступных тканях”.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.
- Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.
- 27 декабря в канадской провинции Онтарио (Канада) два человека заразились новой формой коронавируса COVID-19, которая ранее была обнаружена в Великобритании.
- В финском районе Кюменлааксо обнаружили первый в стране случай заболевания новым штаммом COVID-19.