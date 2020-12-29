Штамм коронавируса, вспышку которого зафиксировали в Великобритании, связан с высокой вирусной нагрузкой.

Об этом говорится в нескольких научных исследованиях, сообщают #Буквы.

Агрессивный штамм коронавируса COVID-19, который циркулировал в Великобритании, связан с высокой нагрузкой вируса в крови. К такому выводу пришли в ученые в ходе исследования, опубликованном на medRxiv.

“Около 35% пациентов, инфицированных новым штаммом, имели очень высокий уровень вируса в своих образцах, по сравнению с 10% пациентов, инфицированных обычным вариантом вируса”, – сообщил руководитель исследования Майкл Кидд.

Вирусная нагрузка связаны с более тяжелыми последствиями COVID-19. Исследование проводилось в Бирмингемской лаборатории. Кидд сказал, что для подтверждения или опровержения выводов необходимо дополнительное исследование.

Ген неандертальца защищает от COVID-19

Специфическая форма белка, которая передается от неандертальцев, защищает от тяжелого протекания COVID-19. Лекарства, повышающие уровень этого белка, могут потенциально помочь лечить болезнь. Об этом свидетельствуют данные исследования, о котором сообщается на medRxiv.

Белок, который называется OAS1, участвует в реакции организма на вирусы. Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем неандертальской формы OAS1 менее восприимчивы к COVID-19. Даже в случае заражения они имеют меньший риск госпитализации, интубации и смерти.

“Эта защитная форма OAS1 присутствует у африканцев к югу от Сахары, но была потеряна, когда предки современных европейцев мигрировали из Африки. Затем она была вновь введена в европейское население путем спаривания с неандертальцами”, – сказал соавтор исследования Брент Ричардс из Еврейской общей больницы и университета Макгилла в Монреале.

Ключ к ранней выработке антител к COVID-19

Согласно новым данным, скорость выработки антител определяет, переживут ли пациенты COVID-19. Исследователи, изучавшие состояние 200 пациентов с COVID-19, в том числе 179 госпитализированных, обнаружили, что те, организм которых производил так называемые нейтрализующие антитела в течение 14 дней после развития симптомов, в конце выздоровели. У тех, у кого не выработались такие антитела, через 14 дней развились высокие вирусные нагрузки и тяжелее течение заболевания.

“Непонятно, почему антитела, образующиеся после этого периода, не могут способствовать вирусной очистке и восстановлению у пациентов с COVID-19”, – отмечают исследователи в отчете, опубликованном на medRxiv.

Руководитель исследования Акико Ивасаки из Медицинского факультета Йельского университета написал в субботу в Twitter:

“Возможно, вирус каким-то образом становится устойчивым, прячась в труднодоступных тканях”.