Covid-19 Украина

обновлено 16.03.2021 в 14:02

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Британский штамм COVID-19 выявили еще в двух областях Украины

Лаборатория на базе немецкой клиники Шарите подтвердила циркуляцию мутировавшего британского штамма коронавируса в еще двух областях Украины.

Вторник, 16 марта 2021, 15:31

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Результаты исследования 152 образцов из 200 отправленных показали, что мутировавшие штаммы зафиксированы на территориях Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей.

Ранее эксперты лаборатории клиники Шарите констатировали циркуляцию 18 мутировавших штаммов в Украине. Все они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), а также Азии, Великобритании и Австралии.

В то же время в Украине не выявлено циркуляции бразильского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Напомним, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 все более быстро распространяется в Европе. Группа ученых выявила, что этот вариант коронавируса вызывает больше смертей, чем штамм, который пришел из китайского города Ухань – SARS-CoV-2.

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