Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Прошлой ночью на Шулявке кипела работа. Строители начали асфальтировать новый путепровод. Гарантию на эксплуатацию покрытия, которое обустраивают на площади около 5000 квадратных метров, подрядчик дает 10 лет. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы”, – отметил он.

По словам Кличко, в последующие дни – 23-26 декабря – будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него.

“Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели”, – подчеркнул мэр.

Друзі! Минулої ночі на Шулявці кипіла робота.

Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи. Наступними днями – 23-26 грудня – асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження. Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня. Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 22 декабря 2019 г.