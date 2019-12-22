14:53 В «Слуге народа» не понимают, зачем Зеленского позвали на брифинг по убийству Шеремета
14:42 Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод
14:04 С 2020 года украинских военных начнут обучать английскому языку
13:47 Супрун рассказала, как алкоголь влияет на риски появления рака
12:57 В Хорватии проходит первый тур президентских выборов
11:31 Украинские музыканты выступили в поддержку Riffmaster, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь
Партнерский материал
10:31 С 6 июня по 10 октября в Бюдельсдорфе Украина будет участвовать в выставке современного искусства NordArt 2020
09:57 В Киеве 22 декабря перекроют ряд улиц для проведения парада
09:18 В Нотр-Даме впервые за 200 лет не будет проведена рождественская месса
08:52 Сегодня Украину накроют дожди
08:22 Сегодня иудеи всего мира отмечают Хануку
07:57 Facebook не будет использовать номера телефонов, предоставленные для двухфакторной аутентификации
07:31 В американских ВМС запретили использовать приложение TikTok
07:09 Сегодня день зимнего солнцестояния
03:28 Бэнкси создал рождественскую инсталляцию в Вифлееме с дырой от снаряда
00:58 В Мексике столкнулись два круизных лайнера: есть пострадавшие
00:17 Гончарук – украинцам: Если вы знаете об игорных залах, которые спрятались, сообщайте нам

21 декабря

23:38 Фронтмены групп «Скай» и «Без обмежень» выступили в поддержку Антоненко-Riffmaster’а
21:52 Во Франции оштрафовали Google на 150 млн евро за «непрозрачные правила рекламы»
19:41 Прибыль Nike выросла благодаря успеху бренда Jordan
19:28 Ельченко рассказал, кто входит в «мощную группу друзей Украины» в ООН
19:08 Завтра в Украине прогнозируется до +14 градусов тепла
19:00 Джамала и рэперша Alyona Alyona представили совместную песню о буллинге в Сети
18:38 Из судебного реестра за время его существования исчезло более 1,5 млн документов, – СМИ
18:26 Оккупанты на Донбассе обстреляли из миномета жилые дома Золотого-4
18:06 Борьба с игорным бизнесом: полиция открыла 250 уголовных производств
17:56 Украинская драма о Донбассе завоевала Гран-при фестиваля европейского кино

Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод

Прошлой ночью строители начали асфальтировать Шулявский путепровод.

Воскресенье, 22 декабря 2019, 14:42

Фото: КГГА

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Прошлой ночью на Шулявке кипела работа. Строители начали асфальтировать новый путепровод. Гарантию на эксплуатацию покрытия, которое обустраивают на площади около 5000 квадратных метров, подрядчик дает 10 лет. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы”, – отметил он.

По словам Кличко, в последующие дни – 23-26 декабря – будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него.

“Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце следующей недели”, – подчеркнул мэр.

 

Друзі! Минулої ночі на Шулявці кипіла робота.
Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи.

Наступними днями – 23-26 грудня – асфальтуватимуть підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня.

Опубликовано Віталій Кличко Воскресенье, 22 декабря 2019 г.

 

Фото: КГГА

  • Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал впечатляющее видео демонтажа Шулявского моста.
Теги: КГГА, Київ, асфальт, Кличко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!