Сегодня, 12 марта, во время заседания наблюдательного совета "Центрэнерго" в здании Фонда госимущества, поступил анонимный звонок о том, что помещение якобы заминировано.

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

“Сегодня в Фонде госимущества открыли заседание наблюдательного совета ПАО “Центрэнерго”. В повестке дня замена директора, во исполнение предварительного решения правительства. И вот неожиданно поступил звонок о заминировании здания Фонда госимущества. Совпадение? Не думаю. Боритесь и поборете!” – сообщил он.

Главный редактор издания “Цензор.Нет” Юрий Бутусов отметил, что за несколько часов до увольнения 4 марта премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал решение об увольнении действующего главы “Центрэнерго” Владимира Потапенко, который, по его словам, лоялен к структурам олигарха Игоря Коломойского, и замену его на нового директора Александра Корчинского.

Журналист напомнил, что смена руководства “Центрэнерго” была запрещена решением суда.

“10 марта перед рассмотрением апелляции Фонда госимущества в Окружном административном суде Киева здание суда “заминировали”. Однако после проверки здания суд через несколько часов все-таки собрался и вынес решение в пользу ФГИ – запрет на увольнение Потапенко был снят. И вот сегодня наблюдательный совет должен был собраться в здании ФГИ и выполнить постановление правительства. В настоящий момент наблюдательный совет вместе с руководством ФГИ стоят на улице. И уговаривают двух членов набсовета Горбана и Столитнего перенести заседание на более позднее время сегодня, после проверки здания. Эти два члена – сторонники Потапенко”, – добавил он.