Здание Сената США освободили от сторонников Трампа

Из здания конгресса США вывели всех демонстрантов, сейчас там безопасно.

Об этом сообщает Reuters.

Зал Сената очистили от сторонников президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий.

Спецназ вошел в Капитолий, здание Конгресса США, куда ранее прорвались протестующие. Как уточняется, это были сотрудники спецназа ФБР.

LIVE: Trump supporters storm the U.S. Capitol https://t.co/mK6Wl96WXx — Reuters (@Reuters) January 6, 2021

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

На данный момент сотрудники полиции отгоняют протестующих от здания.

Super nice of that cop to help a MAGA terrorist down the steps of the Capitol. Are you kidding me?pic.twitter.com/oxJZCX31hj — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) January 6, 2021

The Capitol building is now secure, U.S. officials say. Police are driving protesters away from the building, according to a @Reuters witness. More updates: https://t.co/FvAkaFl6X7 pic.twitter.com/on5meROakh — Reuters (@Reuters) January 6, 2021

Liz Cheney: “We just had a violent mob assault the US capitol … No question the President formed the mob, the President incited the mob, the President addressed the mob. He lit the flame.” pic.twitter.com/Mk0laFbQRo — Josh Marshall (@joshtpm) January 6, 2021

Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.

В то же время, несколько конгрессменов и сенаторов сообщили, что утверждение результатов выборов может продолжиться ночью.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.