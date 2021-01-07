Здание Сената США освободили от сторонников Трампа

Об этом сообщает Reuters.
Зал Сената очистили от сторонников президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий.
Спецназ вошел в Капитолий, здание Конгресса США, куда ранее прорвались протестующие. Как уточняется, это были сотрудники спецназа ФБР.
LIVE: Trump supporters storm the U.S. Capitol https://t.co/mK6Wl96WXx
— Reuters (@Reuters) January 6, 2021
This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ
— Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021
FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0
— Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021
На данный момент сотрудники полиции отгоняют протестующих от здания.
Super nice of that cop to help a MAGA terrorist down the steps of the Capitol.
Are you kidding me?pic.twitter.com/oxJZCX31hj
— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) January 6, 2021
The Capitol building is now secure, U.S. officials say. Police are driving protesters away from the building, according to a @Reuters witness. More updates: https://t.co/FvAkaFl6X7 pic.twitter.com/on5meROakh
— Reuters (@Reuters) January 6, 2021
Liz Cheney: “We just had a violent mob assault the US capitol … No question the President formed the mob, the President incited the mob, the President addressed the mob. He lit the flame.” pic.twitter.com/Mk0laFbQRo
— Josh Marshall (@joshtpm) January 6, 2021
Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.
В то же время, несколько конгрессменов и сенаторов сообщили, что утверждение результатов выборов может продолжиться ночью.
Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.
- Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендатский час.
- Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии и другим “федеральным службам защиты” оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.