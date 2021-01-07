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Здание Сената США освободили от сторонников Трампа

Из здания конгресса США вывели всех демонстрантов, сейчас там безопасно.

Четверг, 7 января 2021, 01:57

Об этом сообщает Reuters.

Зал Сената очистили от сторонников президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий.

Спецназ вошел в Капитолий, здание Конгресса США, куда ранее прорвались протестующие. Как уточняется, это были сотрудники спецназа ФБР.

На данный момент сотрудники полиции отгоняют протестующих от здания.

Всего было задержано более 20 человек, операцию провели до наступления в Вашингтоне комендантского часа.

В то же время, несколько конгрессменов и сенаторов сообщили, что утверждение результатов выборов может продолжиться ночью.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

Теги: вибори президента США, Вашингтон

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