Здание Сената США освободили от сторонников Трампа

Об этом сообщает Reuters.

Зал Сената очистили от сторонников президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий.

Спецназ вошел в Капитолий, здание Конгресса США, куда ранее прорвались протестующие. Как уточняется, это были сотрудники спецназа ФБР.

LIVE: Trump supporters storm the U.S. Capitol https://t.co/mK6Wl96WXx

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ

На данный момент сотрудники полиции отгоняют протестующих от здания.

Super nice of that cop to help a MAGA terrorist down the steps of the Capitol.

Are you kidding me?pic.twitter.com/oxJZCX31hj

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) January 6, 2021