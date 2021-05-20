Про це він сказав на пресконференції, присвяченій підсумкам другого року свого президентства, повідомляють #Букви.
“Ми будуємо країну без олігархів. Я думаю, ви бачите вже перші кроки, до яких я готувався, і зараз ви бачите перші результати. Країну для сорока мільйонів, а не для сотні Forbes. Дійсно, де держава має допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету”, – сказав Зеленський.
За його словами, Україна сьогодні не чекає на санкційну політику інших держав.
“Ми країна, яка самостійно захищає свій суверенітет, і яка також сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, проти контрабандистів, проти кримінальних авторитетів, проти “злодіїв у законі”… їх достатньо багато”, – зазначив глава держави.
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Він запевняє, що наразі будується з нуля “нова судова реформа”: Конституційний Суд, Антикорупційний суд, законодавство, Вища рада правосуддя, НАЗК, новий закон про НАБУ і т.д.
Зеленський згадав і “державу в смартфоні”. За його словами, додатком “Дія” наразі користується більше 10 млн українців.
“Це зручно, швидка, а головне – без корупції”, – сказав Володимир Зеленський.
- Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Наразі на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.