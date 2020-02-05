Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к нации "О положении дел в стране". Он восхвалял возвращение величия Америки и предпочел не вспоминать о возможном импичменте.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Это было третье обращение президента к обеим палатам Конгресса.

По традиции, спикер Палаты представителей приветствует главу государства словами “Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов…”. Вместо этого, спикер Ненси Пелоси сказала: “Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп”.

В ответ Трамп решил отвернуться от спикера и не пожелал ее руку.

Несмотря на это, республиканцы в зале громко приветствовали своего лидера.

Трамп почти полтора часа говорил о достижениях в кресле президента. Он заявил, что его администрация за короткие три года сумела обеспечить “великое американское возвращение”.

Трамп вспомнил о своем предшественнике Бараке Обаме, обвинив его в том, что он спровоцировал рост безработицы и преступности в стране, позволил “бесконтрольную нелегальную иммиграцию” и заставил американский бизнес переводить производство в другие страны мира.

“Всего лишь за три коротких года мы избавились от представлений о том, что Америка находится в упадке, и мы отказались от идеи, гласившей, что американское будущее должно быть скромным… Сейчас мы движемся вперед со скоростью, которую еще недавно невозможно было представить, и мы никогда не повернем назад”, – заявил Трамп.

Также он рассказал, что его администрации удалось создать семь миллионов новых рабочих мест, снизить уровень безработицы до исторического минимума, а также улучшить показатели фондового рынка более чем на 70%.

“После того как при предыдущих двух администрациях Америка потеряла 60 тысяч заводов и фабрик, при моей администрации Америка открыла 12 тысяч новых предприятий, в то время как тысячи и тысячи новых производств уже строятся или планируются”, – сказал президент США.

Каждое из заявлений Трампа республиканцы встречали продолжительными аплодисментами. При этом демократы продолжали молча сидеть на своих местах.

Процветание американской экономики

В своей речи Трамп заявил, что оживил экономику и открыл новую волну процветания для всех американцев.

“Доходы растут, бедность и списки благосостояния сокращаются, а миллионы рабочих мест добавляются, что приводит к исторически низкому уровню безработицы”, – говорил президент.

Также он заявлял, что благодаря успешной экономической политике, те, кто раньше были простыми рабочими с низким базовым доходом, теперь зарабатывают гораздо больше и могут позволить себе многое.

Трамп вспомнил о том, что за время его каденции Америка стала мировым лидером по добыче нефти и природного газа, создавая рабочие места и стимулируя экономический рост по всей стране, увеличивая энергетическую независимость.

Социальные инициативы

Трамп призвал Конгресс поддержать его план по созданию направления по профессиональной подготовке учеников в каждой средней школе.

Также он призвал продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для каждой семьи. Но такое изменение коснется лишь федеральных служащих.

Президент подчеркнул, что каждый американский ребенок достоит получить лучшее образование, которое он для себя выберет. В этом аспекте он предложил принять закон о стипендиях для расширения возможностей в сфере образования. Это даст миллиону американских детей право посещать ту школу, которую они хотели бы.

Кроме этого, было объявлено об инвестировании 1,5 миллиарда долларов в развитие частных школах, чтобы они развивались и могли принять более 3 миллионов учеников.

Вопрос безопасной иммиграции

Администрация Трампа предлагает изменить систему приема беженцев и мигрантов таким образом, чтобы право жить в США люди получали не автоматически, а за определенные заслуги.

Трамп напомнил, что строительство стены на юге страны продолжается. Для противодействия нелегальным мигрантам уже построено свыше 100 миль стены, работы продолжаются.

Он подчеркнул, что миграционная политика направлена на защиту американских граждан от опасных преступников и распространения наркотиков, которые несут с собой нелегальные мигранты.

Американские вечные ценности

Трамп подчеркнул, что будет продолжать защищать и обеспечивать религиозную свободу не только на территории США, но и во всем мире.

Он категорично выступил против абортов, напомнив, что стал первым президентом в истории государства, посетившим “Марш за жизнь”.

Борьба с терроризмом

Трамп заявил, что для защиты американской свободы его администрация инвестировала рекордные 2,2 триллиона долларов в американские вооруженные силы.

Во второй части своего обращения вместо отчета о внешней политике Трамп говорил о борьбе с терроризмом.

Он пообещал закончить войну в Афганистане, вернуть американских солдат домой. Также он упомянул о новом торговом соглашении с Китаем и борьбе с режимом венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Он вспомнил о том, что США удалось ликвидировать одного из террористических лидеров Ирана – генерала Кассема Сулеймани.

“Мы обращаемся к террористам с недвусмысленным посланием: вам никогда не удастся избежать американского правосудия. За нападения на наших граждан вы заплатите своими жизнями”, – предупредил он.

Трамп подчеркнул, что стремится к миру во всем мире, в том числе озвучив свою позицию о мире между Израилем и палестинским народом.

“Понимая, что все предыдущие попытки провалились, мы должны быть решительными и креативными, чтобы стабилизировать регион и дать миллионам молодых людей шанс на осуществление лучшего будущего”, – сказал он.

Гости Белого дома

Традиционно, во время обращения президента в Конгрессе присутствуют гости, олицетворяющие те или иные государственные приоритеты.

На этот раз в Конгресс позвали оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо. Его Трамп назвал “настоящим президентом”. Политика приветствовали даже демократы, а спикер Нэнси Пелоси аплодировала стоя.

“Господин президент, пожалуйста, донесите следующее послание своей родине. Все американцы единодушно поддерживают венесуэльский народ в его праведной борьбе за свободу! Социализм разрушает нации. Но всегда помните, что свобода объединяет души”, – заявил Трамп.

Также Трамп представил в числе гостей своего давнего друга, известного радиоведущего Раша Лимбо, недавно объявившего о том, что он борется с тяжелой формой рака. Глава Белого дома заявил, что решил наградить его высшей гражданской наградой в США, “Президентской медалью Свободы”. Награду тут же, прямо на балконе для гостей, вручила радиоведущему первая леди США Мелания Трамп.

В аспекте жертвенности американских солдат, Трамп обратил внимание на семью сержанта Уильямса, выполняющего свой долг в Афганистане. Жена военного и двое его маленьких детей сидели на гостевом балконе рядом с Меланией Трамп.

В этот момент на гостевом балконе появился сам сержант Уильямс, который немедленно, под аплодисменты законодателей и гостей, обнял свою семью.

Новые предложения администрации Трампа

В завершении речь Трамп заявил, что его администрация готова предложить американцам новые инициативы и новые достижения “на протяжении последующих четырех лет”.

“Наш дух еще молод, солнце по-прежнему восходит, божественное милосердие сияет, и, мои сограждане-американцы, все лучшее нам еще предстоит”, – сказал он.

Такое обещание Трампа республиканцы встретили аплодисментами, скандируя популярный лозунг, призывающий к переизбранию Дональда Трампа: “Еще четыре года!”.

В это время Пелоси рвала на куски речь Трампа.

После этого спикер заявила, что считает такой жест “вежливым”.

“Учитывая другие альтернативы, это был вежливый поступок… Это была по-настоящему грязная речь”, – сказала Пелоси.