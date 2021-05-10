“НАТО стикається з різними загрозами та викликами, що походять від усіх стратегічних напрямків. Агресивні дії Росії та нарощування військ у безпосередній близькості до НАТО, включаючи нещодавню ескалацію в Чорному морі, на кордонах України та незаконно анексованому Криму, а також її агресивна гібридна діяльність продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці та протидіяти міжнародному порядку, заснованому на правилах”, — акцентують підписанти.

“Ми підтверджуємо свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії, України та Республіки Молдова в їх міжнародно визнаних кордонах. Переслідуючи свої відповідні європейські та євроатлантичні прагнення, ці країни продовжуватимуть отримувати користь від нашої підтримки у їхніх зусиллях щодо зміцнення стійкості проти будь-якого зовнішнього втручання”, — додають президенти, наголошуючи, що готові і надалі співпрацювати з однодумцями.