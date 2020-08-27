В 2020 году победительницей литературной Букеровской премии стала 29-летняя писательница из Нидерландов – Марике Лукас Риневелд.

Об этом сообщили на официальном сайте премии, The Booker Prizes, 26 августа.

Марика была удостоена премии за книгу “Вечерний дискомфорт”.

Мероприятие транслировалось на страницах Букеровской премии в Facebook и YouTube.

Победительница получила 50 тысяч фунтов стерлингов. Это около 1,8 миллиона гривен.

Эту сумму разделят между автором книги и переводчицей Мишель Хатчисон, которая перевела произведение с нидерландского на английский язык.

Это первый роман молодой писательницы. В нем рассказано о жизни девушки Джас из консервативной христианской семьи. В один из зимних дней ее старший брат отправился кататься на коньках, оставив ее дома. Джас пытается торговаться с Богом – предлагая ему своего кролика взамен за то, чтобы брат больше не возвращался. Но когда девочка осознает, что сделала – уже ничего не исправить. Писательница описывает водоворот событий, в которых разрушается ее семьи, а с ней – многие ценности.

В The Guardian описали роман, как историю о том, как может развалиться даже самая крепкая семья из-за горя. Также роман описывали, как историю об одиночестве детской души, о котором взрослом ддаже не догадываются.

В Нидерландах, на родине писательницы, книга стала бестселлером и была удостоена премии ANV Debut Prize.

Книгу признали лучшей среди шести номинантов на премию. Всего жюри рассмотрело 124 книги.

Также стоит отметить, что на сегодняшний день Ринвелд – самая молодая лауреатка премии в истории.

Справка. Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С 2005 года вручается Международная Букеровская премия за романы, переведенные на английский язык.