8 марта – один из самых желанных дней для всех женщин во всем мире. Если подарок – вещь сугубо индивидуальная для каждой пары, то цветы – неотъемлемая составляющая любого поздравления с 8 марта. Ведь именно цветы – это лучшее выражение своих чувств и внимания женщине.

Всегда хочется удивить любимую красивым и необычным букетом цветов, но не всегда есть возможность подарить букет лично. В таком случае вам поможет курьерская доставка. Доставка цветов в Киеве – это современная услуга, которой с каждым годом пользуется всё большее количество людей по всей стране. А в бутике Dicentra доставка в городе Киев работает каждый день круглосуточно. Стоит всего лишь сделать заказ минимум за 2 часа до времени, когда вы хотите преподнести букет.

А чтобы удивить, нужно выбрать правильный букет, ведь вариантов цветов великое множество, и выбрать из такого изобилия порой бывает очень тяжело.

Какие цветы выбрать?

Выбрать не только красивые, но и качественные цветы на 8 марта — задача непростая. Если вы не уверены какие цветы стоит приобрести, попробуйте выбрать один из универсальных вариантов:

Белые розы. Розы белого оттенка стоит подарить в знак любви и благодарности. Такой букет отлично подойдет на подарок супруге;

Гортензии. Сдержанные цветы, которые символизируют достоинство и изысканность;

Лилии. Эти цветы означают чистоту и могут символизировать самые серьезные намерения, такие цветы прекрасно подойдут на подарок любимой девушке;

Ирисы. Синие ирисы отлично подойдут на подарок для лучшей подруги;

Орхидеи. Очень красивые и оригинальные цветы. Орхидеи свидетельствуют о внимании, делают комплимент красоте женщины;

Мимозы. Мимозы напоминают о весеннем тепле и ярком солнце. Такой подарок является классическим вариантом для бабушки.

Купить цветы на 8 марта очень просто, а доверить выбор вы можете профессиональным творческим флористам бутика Dicentra, их ассортимент богат многочисленными сортами роз, гербер, гортензий, хризантем, и купить вы их можете в любом необходимом для вас количестве. Если вы хотите выбрать достойную цветочную композицию, тогда обращайтесь в профессиональный салон Dicentra, где вам предложат самую оригинальную идею.

Заказывайте цветы, дарите счастье, и приятные эмоции.