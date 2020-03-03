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Букмекеры ухудшили прогноз для Украины на Евровидении-2020

Букмекеры изменили прогноз касательно фаворитов песенного конкурса "Евровидение 2020".

Вторник, 3 марта 2020, 12:58

Об этом свидетельствует информация на сайте Eurovision World.

Так, в настоящее время первое место по шансам на победу в 13 % занимает Daði&Gagnamagnið из Исландии. Группа будет представлять страну на Евровидении 2020 с песней Think About Things.

Второе место с коэффициентом 10 % букмекеры отдают Литве, которую будет представлять The Roop с песней On Fire.

На третьем месте расположилась российская группа Little Big, которая тоже имеет шанс в 10 % на победу в песенном конкурсе.

В первую пятерку также вошли представители Румынии и Италии.

Следует отметить, что Украина сейчас занимает 24 место с шансом на победу в 1 %.

Скриншоты

Ранее букмекеры определили фаворитов песенного конкурса “Евровидение 2020”. Украина после второго полуфинала Национального отбора оказалась аж на 19 позиции.

Теги: Евровидение2020, Украина, букмекеры

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