Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Курорт прекратит работу по решению Ивано-Франковской региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

“Сегодняшнее решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС было вынужденным, ведь мы столкнулись с нигилизмом, с полным игнорированием карантина на территории Поляницкой территориальной общины”, — отметил Бойчук.

По словам главы ОГА, на курорте прошли проверки соблюдения карантина и результаты неутешительны.

“Правоохранители уже начали работу в селе Поляница. На территории “Буковеля” прошли проверки, по результатам которых составлен 51 административный протокол о нарушениях карантина. В частности, 26 протоколов получили операторы подъемников”, — проинформировал он.

Поэтому уже с 00:00 13 марта в село Поляница будут пускать только местных жителей и тех, кто там работает. На въездах в село обустроят контрольно-пропускные пункты.

Как известно, “Буковель” — крупнейший горнолыжный курорт Украины, продолжил работать несмотря на карантин. Он расположен недалеко от села Поляница Ивано-Франковской области, но не прекратил работу даже тогда, когда Украина вернулась к адаптивному карантину и регион попал в “красную” зону.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что некоторые заведения курорта “Буковель” работают в соответствии с карантином красной “зоны”, но большинство предпринимателей не работает.

Часть курорта (подъемники, гостиницы, земля) принадлежит государству. Другая часть курорта до сих пор принадлежит друзьям олигарха Игоря Коломойского.

9 марта партия “Европейская Солидарность” требовала закрытия курорта “Буковель” в Прикарпатье из-за эпидемической ситуации в регионе.