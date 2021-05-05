Про це повідомляють #Букви.
Завтра, 6 травня, в Офісі президента відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена, що прибуває до Києва з офіційним візитом.
На цьому заході зможуть бути присутніми представники ЗМІ, що отримали відповідну акредитацію. Офіс президента оголосив, що допустить тільки 20 представників ЗМІ.
Кореспондент видання #Букви Олександр Кужельний у визначений час надіслав до Офісу президента інформацію, необхідну для отримання акредитації. Однак йому відмовили, пославшись на карантинні норми, через які кількість допущених журналістів обмежена.
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Зауважимо, що Офіс не інформує про критерії, за якими було обрано тих, хто зможе бути присутнім.
Нагадаємо, що в Україні запустили мобільний застосунок достовірних новин під назвою “Virno“, в рамках цього проєкту видання #Букви рекомендують школярам як достовірне джерело. У квітні #Букви увійшли до п’ятірки лідерів серед українських онлайн-медіа за критерієм дотримання журналістських професійних стандартів за версією Інституту масової інформації. В лютому #Букви увійшли до переліку найякісніших українських онлайн-медіа від ІМІ, який називається “Білий список”.
Попри це, нашому видання систематично відмовляють в наданні акредитації на різноманітні заходи за участі президента Володимира Зеленського.
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До прикладу, в травні 2020 року наших журналістів відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію президента.
Тоді у Маріїнському парку, де проходить пресконференція, наш кореспондент намагався поставити главі держави запитання, стоячи з плакатами. Тим часом поліціянти влаштовували йому неодноразові перевірки.
Шеф-редактор #Букв Данило Романчук тоді нагадав, що під час пресмарафону Зеленського, який відбувся 10 жовтня 2019 року, журналіст “Букв” запитав, чи наступить звільнення його прессекретаря Юлії Мендель після її конфліктів з журналістами, зокрема, представником “Радіо Свобода” Сергієм Андрушком. Тоді Зеленський встав на захист Мендель. Відмова в акредитація могла бути спробою помститися.
“Звільнення не було, як, утім, і вибачень. Натомість Юлія Мендель не забула “Букви” і ось вирішила помститися, не допустивши нас на пресконференцію”, — казав Романчук.
- Тепер, майже за рік після цих подій, ситуація з ненаданням акредитації повторилася. В цей самий час Юлія Мендель залишає свою посаду.
- Днями ми нагадували про напади на журналістів, грубі помилки в дописах та інше, чим запам’яталася речниця президента.