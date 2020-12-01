Интернет-издание "Буквы" возглавило список СМИ по уровню освещения новостей международной и политической тематики.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института массовой информации (ИМИ) под названием “Ядро новостей. Каким событиям отдают предпочтение украинские сайты”.

Исследование касалось новостей 20 онлайн-медиа в ноябре.

Эксперты ИМИ составили ядро новостей украинских сайтов. Для каждой новости определялись четыре показателя: уровень новости, тематика, источник и соцсеть (если источником новости были соцсети). В общем выборка составила 3573 новости.

Под уровнем новости эксперты подразумевают ее территориальность: местный уровень, национальный, временно оккупированные территории Украины (Крым и Донбасс), Россия, страны бывшего СССР (о событиях в Беларуси, Молдове, Грузии, Азербайджане и Армении), международный (весь остальной мир) и другие.

Как отмечают в ИМИ, больше всего сайты публиковали новости национального уровня – 36,6%. Чуть меньше было новостей международного уровня – 35,9%.

“Такой высокий показатель новостей международного уровня связан с тем, что на период исследования пришлось подведение итогов выборов в США”, – уточнили в ИМИ.

Исследование показало, что для каждого сайта эти показатели отличаются в зависимости от приоритета тематик.

Стоит отметить, что издание “Буквы” лидирует по уровню освещения новостей на международную тематику (62,3%).

Что касается новостей национальной тематики, то показатель “Букв” в ноябре – 34,9%.

В совокупности национальные, международные и местные новости составили 90% всех сообщений СМИ.

В ходе исследования эксперты ИМИ также изучили приоритеты сайтов по тематике новостей. Были выделены 15 тем.

Исследование показало, что 73% всех новостей касаются только пяти тем: политика (новости о деятельности Парламента и других органов власти, а также связанные с выборами), здоровье (как сообщения из сферы охраны здоровья, так и карантин), криминал, шоу-биз и экономика (финансы, макроэкономика, энергетика, тарифы).

“Буквы” лидируют по количеству новостей на политическую тематику (64,2%).

Что касается экономической тематики, показатель “Букв” – 2,8%; в теме здоровья – 14,2%. Кроме того, 3,8% новостей “Букв” в ноябре касались тематики шоу-бизнеса, а 4,7% – криминала.

Эксперты ИМИ определили пять возможных источников новостей: собственная новость, новости других медиа, новости на основе официальных сообщений органов власти и правоохранительных органов, “релиз” (новости на основе сообщений компаний, партий), новости из соцсетей (наибольшими источниками для новостей являются Facebook и Instagram). Примерно 95% всех новостей приходится на эти источники информации.

Мониторинг проводился 6 ноября 2020 года. Выборка составила 3573 материала (все новости, вышедшие в мониторинговый период в главной ленте) в таких онлайн-медиа: “Буквы”, “Обозреватель”, “Политека”, “24 канал”, “Гордон”, “Украинская правда”, УНИАН, “Сегодня”, ТСН, 112.ua, Newsone, RBC.ua, “Лига”, “Интерфакс-Украина”, “Суспильное”, “Украинский тиждень”, “Зеркало недели”, “Цензор”, “Корреспондент”, “Страна”.