Онлайн-издание #Буквы оказалось в ТОП-3 медиа, которые в своих материалах используют феминитивы.

Об этом говорится в исследовании Института массовой информации (ИМИ).

По результатам мониторинга онлайн-медиа видно, что феминитивы используются в медиа очень систематически.

“Например, редакторы “Интерфакс-Украина” вообще игнорируют использование феминитивов и обозначают род деятельности женщины мужскими соответствиями. В мониторинговый период мизерный индекс феминитивов был в материалах “РБК-Украина” – лишь 8% общего количества упоминаний о женщинах. В противоположность этим примерам существуют медиа, которые активно используют феминитивы: это “Корреспондент” (83% общего количества упоминаний о женщинах), “Суспільне” (78%) и “Буквы” (70%)”, – говорится в исследовании.

Что касается страниц онлайн-медиа в социальных сетях, то по данным ИМИ, оказалось, что в соцсетях медиа в основном иллюстрируют сообщения изображениями мужчин (в 70% материалов), а на фотографии женщин приходится 30%. Что касается феминитивов, то в соцсетях они употребляются только в 12,4% общего количества постов медиа.

Интересно, что такой перекос может не соответствовать редакционным практикам. То есть на сайте онлайн-медиа могут употребляться феминитивы, а в соцсетях – нет.