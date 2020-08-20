По данным Института массовой информации (ИМИ) издание #Буквы попало в рейтинг онлайн-медиа, которые демонстрируют высокий уровень прозрачности.

Соответствующая информация опубликована на сайте ИМИ.

Для исследования были выбраны самые популярные онлайн-медиа по посещаемости сайтов.

Преимущественно открытыми считаются сайты интернет-изданий, на которых обнародованы данные по всем трем критериям (контакты, главред, конечный бенефициар). В эту категорию попали те, кто полностью обнародовал данные по двум из них, а по третьему – частично.

К таким интернет-изданиям относятся: “Лига”, “Зеркало недели”, НВ, “Экономические новости”, “Фокус”, “Факты”, “КП в Украине”, “Сегодня”, ZIK, “24 канал”, ТСН, “Буквы”, “Апостроф”, “Голос”, “Обозреватель”, “Укринформ”, “РБК-Украина”, “Страна”, УНИАН и “Украинские новости”. Это 40% всех онлайн-медиа, которые попали в мониторинг.

Открытостью среднего уровня характеризуются такие сайты, которые в исходных данных опубликовали половину или чуть более половины исследуемой информации: “Украинская правда”, “Цензор”, “Гордон”, “Политек”, “Знай”, “Вголос”, “Газета.ЮА”, “Главком”, “Радио Свобода” , “Захид.нет”, ” Телеграф “,”Хвиля”, “Суспильне”, “Факты ICTV”, 112.ua, Newsone, “Еспресо.ТВ”, “Громадське ТБ”, “Прямый”, “Вести”, УНН, “Интерфакс”, “Подробности”. В целом это 46% исследуемых сайтов.

Преимущественно закрытыми оказались такие сайты: украинской службы ВВС, “Багнет”, “Антикор”, “Комментарии”, “Слово и дело”, что в целом составляет 10% исследуемых медиа.

Контактные данные позволяют связаться с редакцией. Наличие физического адреса редакции, номера телефона и электронной почты дает возможность заполнить на сайте форму для обращений.

Вообще не обнародовали контактных данных “Корреспондент” и From-UA.