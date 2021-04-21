Як підписатися на Patreon #Букв?

1. Якщо ви ще не зареєстровані на Patreon – реєструємося (але жодних SMS). Можна зареєструватися через акаунт Google / Facebook або створити акаунт окремо для Patreon. Якщо ви уже реєструвались на Patreon у будь-який спосіб, тоді натискаєте LOG IN внизу і переходите до пункту 2.

2. Заходимо на нашу сторінку: https://www.patreon.com/Bykvu, вибираєте один з запропонованих варіантів підтримки і натискаєте JOIN. Або ж вказуєте суму донату власноруч нижче, кнопка MAKE A CUSTOM PLEDGE.

3. Обираєте вашу країну зі списку і тиснете SUBMIT.



4. Вказуєте платіжні дані та натискаєте PAY WITH CARD. До слова, доступні валюти – долар США, євро, фунт стерлінгів, австралійський та канадський долар – якщо ви фінансовий гурман(ка) 😉



5. Якщо все зроблено правильно, оплата буде здійснена протягом кількох секунд і з’явиться повідомлення про успішну підписку. Вітаємо, ви неперевершені і до вас уже мчать промені вдячності. Натискаєте GET STARTED і вриваєтесь до спільноти найвідданіших прихильників #Букв.

Що потрібно знати про підписку на Patreon

Кошти будуть зняті з Вашого рахунку в момент підписки, а потім в перших числах кожного наступного місяця. Ви можете в будь-який момент скасувати підписку або змінити суму донату.

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