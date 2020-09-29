Соответствующая информация обнародована на сайте ИМИ.

В сентябре, накануне местных выборов ИМИ провел мониторинг соблюдения профессиональных стандартов журналистики в общенациональных онлайн-медиа.

В рамках исследования были проанализированы 1900 материалов 19 общенациональных интернет-СМИ.

Мониторинг зафиксировал, что самый высокий показатель — более 96% материалов, написанных без нарушений профессиональных стандартов, был у 7 медиа. Среди них: #Буквы, “Зеркало недели”, “Украинская правда”, “Украинская неделя”, “Общественное”, “Лига”, и Укринформ.

На втором месте в рейтинге с показателем в 94% оказались издание НВ и “Цензор”. На третьей позиции — издание “Гордон”.

Худшие показатели по соблюдению профессиональных стандартов в очередной раз продемонстрировал сайт “Знай”, на котором только 14% материалов оказались такими, что не содержат грубых нарушений базовых стандартов профессиональной журналистики.

По данным ИМИ, в материалах издания #Буквы не было зафиксировано нарушений таких стандартов, как баланс мнений и точек зрения, достоверность и отделения фактов от комментариев.