Интернет-издание "Буквы" вместе с еще шестью онлайн-медиа возглавило рейтинг СМИ по соблюдению профессиональных стандартов.

Об этом свидетельствуют данные “Отчета по мониторингу соблюдения профстандартов в онлайн-медиа”, который опубликовал Институт массовой информации (ИМИ).

Так, четвертая волна мониторинга зафиксировала, что самый высокий показатель – более чем 96% материалов, написанных без нарушений профессиональных стандартов, – был у таких медиа: “Буквы”, “Зеркало недели”, “Украинская правда”, “Український тиждень”, “Суспильное”, “Лига” и “Укринформ”.

“Подавляющее большинство новостей на указанных ресурсах написано без нарушений профессиональных стандартов журналистики. На этих сайтах в четвертом квартале 2020 года мы зафиксировали незначительное улучшение соблюдения профессиональных стандартов журналистики: в среднем на 1%, если сравнить с предыдущим мониторинговым периодом. В частности, рост качества продемонстрировали “Украинская правда”, “Лига”, “Зеркало недели” и “Буквы”, – подчеркнули в ИМИ.

Сайт “Цензор” с показателем в 94% материалов без нарушений профессиональных стандартов занял вторую строчку рейтинга ИМИ.

Третью позицию разделили сайты “Гордон” и “РБК-Украина”.

Худшие показатели по соблюдению профессиональных стандартов продемонстрировал сайт “Политека”, на котором только 20% материалов не содержали грубых нарушений базовых стандартов профессиональной журналистики.

У таких онлайн-медиа, как “Обозреватель”, “112 Украина”, ТСН – 68% материалов не содержали нарушений стандартов.

Согласно исследованию ИМИ, соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения несколько улучшилось: с 90% в третьем квартале 2020 года до 93% в четвертом.

Не было зафиксировано нарушений этого стандарта на сайтах: “Буквы”, “Украинская правда”, “Український тиждень”, “Суспильное”.

Больше всего несбалансированных новостей оказалось на сайтах “Политека” и “Обозреватель”.

Что касается стандарта достоверности, то он улучшился на 4,5%. В среднем 95,5% материалов не содержали нарушений этого стандарта.

Не было зафиксировано нарушений указанного стандарта на сайтах: “Буквы”, “Зеркало недели”, “Украинская правда”, “Лига”, “Суспильное”, “Интерфакс-Украина” и “Укринформ”.

Чаще всего он нарушался на сайте “Политека”.

Кроме того, в среднем 91% материалов не содержали нарушений стандарта отделения фактов от комментариев.

Не было зафиксировано нарушений в этой категории на сайтах: “Буквы”, “Зеркало недели”, “Цензор”, “Укринформ”, “Український тиждень”, “Интерфакс-Украина”, “Украинская правда”.

Больше всего нарушений было зафиксировано на сайтах “Политека”, “Обозреватель”, ТСН и “Страна”.

Стоит отметить, что “Буквы” возглавляли список самых качественных СМИ по соблюдению профессиональных стандартов и по результатам предыдущих волн мониторинга ИМИ.

Мониторинговый анализ проводился в октябре 2020 года в 20 общенациональных интернет-СМИ: bykvu.com, obozrevatel.com , korrespondent.net, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, politeka.net, rbc.ua, 112.ua, gordonua.com, nv.ua, liga .net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media.

Общая выборка составила 2000 материалов – по 100, взятых подряд одновременно с каждого сайта, который охвачен мониторингом.