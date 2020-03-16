Команда #Букв призывает украинцев оставаться дома во время карантина и использовать все методы предосторожности.

#Буквы делают скидку на рекламу на сайте для бизнеса, который помогает украинцам оставаться дома.

Было:

новость на сайте – 2800 грн

публикация в Facebook- 1400 грн

публикация в Instagram – 840 грн

публикация в Telegram – 560 грн

Прайс здесь: https://bykvu.com/ua/mediakit/

На время карантина:

новость на сайте + публикация в Facebook + публикация в Instagram + публикация в Telegram = 2500 грн. Всего!

Предложение действует только во время карантина и только для бизнеса, услуги которого не требуют от клиента покидать дом.

#Буквы с радостью бы популяризировали такие компании бесплатно, но наши журналисты загружены оперативными новостями и вспомнить все сознательные компании у нас вряд ли получилось бы.