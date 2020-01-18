19-летняя харьковчанка по имени Екатерина продала свою девственность бизнесмену из Мюнхена за 1,2 миллиона евро.

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Девушка сейчас проживает в США. Для продажи девственности она воспользовалась услугами онлайн эскорт-агентства Cinderella Escorts, сообщает издание Daily Mail.

“Привет. Меня зовут Катя. Я из Украины, но сейчас живу в США. Я могу разговаривать по-английски, по-украински и по-русски. Я хочу продать свою девственность на Cinderella Escorts, потому что я хочу путешествовать, вкушать роскошь, просто жить и быть счастливой. В конце концов, это мое тело, мой выбор и лучшее решение для меня”, – заявила девушка во вступительном видео для эскорт-агентства.

Кроме того, она опубликовала несколько своих откровенных фотографий.

О начале аукциона Екатерина объявила в декабре 2019 года. Стартовая цена составляла 100 тысяч евро. Для того, чтобы попасть на аукцион Cinderella Escorts, девушка должна была пройти медосмотр, чтобы подтвердить свою девственность.

Для участия в торгах мужчины должны были иметь состояние как минимум в 10 миллионов евро.

В ходе аукциона цена за девственность девушки поднялась до 1,2 млн евро. Девственность купил 58-летний бизнесмен из Мюнхена, владеющий фитнес-студиями на территории Европы.

Согласно сообщению на сайте агентства, мужчина согласен жениться на Екатерине, а также обеспечивать ее, выплачивая по 10 тысяч евро каждый месяц.

В знак серьезности своих намерений он внес депозит в размере 10 % от общей суммы. Согласно правилам эскорт-агентства, встреча между победителем торгов и девственницей происходит в Германии, где проституция легальна. Покупатель может выбрать отель.

Вторая по размеру ставка поступила от адвоката из Нью-Йорка — 1 млн евро, а третья от певца из Токио — 800 тысяч евро. Имена участников торгов сохраняются в секрете.

В комментарии изданию Daily Mail Екатерина заявила, что решение продать девственность было для нее непростым.

“Я уже несколько раз думала о том, чтобы вообще не продавать свою девственность. Это определенно трудное решение по той простой причине, что оно необратимо. Но это беспроигрышная ситуация. Тяжело сделать выбор между потерей девственности с кем-то, кого я люблю, и тем, чтобы навсегда потерять свой шанс выиграть миллион. В то же время я считаю, что вероятность того, что вы пожалеете о том, что не приняли деньги, выше, потому что будущий парень, скорее всего, бросит вас в какой-то момент”, – заявила она.

#Буквы нашли аккаунт украинки в социальной сети “ВКонтакте”. Девушку зовут Екатерина Крючкова. Судя по подпискам, она интересуется музыкальными и киноновинками.

Судя по комментариям под ее снимками, пользователи Сети осведомлены о поступке девушки.