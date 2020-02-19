Об этом сообщил шеф-редактор издания #Буквы Данил Романчук.

#Буквы поддерживают журналистов, СМИ, медиа-организации в их системной работе по защите свободы слова. Миссия #Букв – здоровый информационный климат в Украине. #Буквы всегда защищали и защищают право каждого на доступ к информации и право создавать информационный контент. Редакция ценит проделанную Медиарухом работу в острых дискуссиях вокруг законопроекта о дезинформации.

“Буквы приняли решение присоединиться и стать членом Медиаруха, чтобы быть полезными такому важному движению и вместе реагировать на вызовы в украинской медиасфере”, – объяснил Романчук.

В апреле 2019-го издание #Буквы заняло 21-е место в рейтинге ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики.

Кроме того, в октябре 2019 года интернет-издание #Буквы попало в рейтинг Института массовой информации (ИМИ) как популярный новостной сайт, демонстрирующий высокий уровень прозрачности.