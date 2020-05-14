Интернет-издание "Буквы" вместе с еще пятью онлайн-медиа возглавило список самых качественных СМИ по соблюдению профессиональных стандартов.

Об этом свидетельствуют данные “Отчета по мониторингу соблюдения профстандартов в онлайн-медиа”, который опубликовал Институт массовой информации.

“Буквы” заняли первую строчку вместе с изданиями: “Зеркало недели”, “Український тиждень”, “Лига”, “Укринформ”, “Суспільне”.

В отчете отмечается, что 98,5 % материалов, опубликованных на “Буквах” и еще пяти вышеупомянутых ресурсах, не содержали нарушений профессиональных стандартов журналистики.

“Сразу шесть сайтов заняли первую позицию по уровню соблюдения профессиональных стандартов. На этих ресурсах он составлял 98,5 %. На ресурсах-лидерах журналисты и редакторы чрезвычайно тщательно относятся к источникам информации и не позволяют себе оценочных суждений в новостных материалах. Отдельно отметим, в мониторинг ИМИ вошли два новых сайта – “Буквы” и сайт Общественного вещателя. Оба сайта получили первое место в рейтинге по уровню соблюдения профессиональных стандартов”, – подчеркивается в отчете.

Второе место по уровню соблюдения профессиональных стандартов заняло издание “Украинская правда”. Согласно отчету, на этом ресурсе 97,5 % материалов не содержали нарушений.

Третье место – у сайта “РБК-Украина” (94,5 % материалов не содержали нарушений).

На четвертой позиции – сайты “Цензор” и “Гордон” (94 % материалов без нарушений).

Сайт “Новое время” занял пятую позицию с показателем 89,5 % материалов, написанных без нарушений. В то же время “Интерфакс-Украина” – на шестой позиции (с показателем 88% материалов, написанных без нарушений).

В то же время худшими сайтами по уровню соблюдения профстандартов, согласно отчету, признаны “Страна” (всего 68 % материалов без нарушений) и “Знай.юа”, где только 16 % материалов написаны без нарушений (как отметили в ИМИ, “подавляющее большинство материалов на этом портале не имеет отношения к профессиональной журналистике”).

Как показало исследование ИМИ, в украинских онлайн-медиа зачастую нарушается профессиональный журналистский стандарт отделения фактов от комментариев. В среднем этот стандарт был соблюден в 91 % материалов.

Данный стандарт чаще всего нарушался на сайтах: “Знай.юа” (в 75 % общего количества материалов), “Страна” (в 25 %), “Обозреватель” (в 18 %). Не было зафиксировано нарушений стандарта отделения фактов от комментариев на сайтах “Укринформ” и “Український тиждень”.

На втором месте – нарушение стандарта достоверности (он был соблюден в 94,5 % общего количества материалов). Больше всего нарушений этого стандарта было обнаружено на сайте “Обозреватель” (в 12,5 % общего количества новостей), а также на сайтах “Сегодня” и “Страна” (на уровне 12 %).

Самый высокий уровень достоверности зафиксирован на сайтах “Буквы”, “Укринформ” и на сайте “Суспільного”.

Как подчеркнули в ИМИ, лучше всего в онлайн-медиа придерживаются стандарта баланса мнений / точек зрения (в 97 % общего количества материалов).

Больше всего несбалансированных новостей зафиксировано на сайте издания “Страна”.

Не зафиксировано новостей с нарушением стандарта баланса на сайтах “Буквы”, “Зеркало недели”, “Український тиждень”, “Лига”, “Суспільне”.

“Нарушение этого стандарта чаще всего фиксируется в новостях с признаками заказа, поскольку такие новости являются однобокими”, – сказано в отчете.

Мониторинговый анализ проводился в апреле 2020 года на 19 общенациональных интернет-СМИ: bykvu.com, obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media. Общая выборка составила 1900 материалов (по 100 материалов, взятых подряд одновременно с каждого сайта, который был охвачен мониторингом).