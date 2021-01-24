Соответствующая информация была обнародована на совместном брифинге начальника следственного управления Главного следственного управления СБУ Анатолия Булича, а также и.о. начальника отдела Офиса генпрокурора Андрея Лисокобилки.

На брифинге было подтверждено, что покушение готовилось именно на Наумова (ранее фамилию в СБУ не озвучивали).

Спецоперация по задержанию одного из организаторов заказного убийства (тоже сотрудника СБУ) была проведена 22 января. Имя задержанного на брифинге не назвали, однако ранее сообщалось, что это сотрудник управления по борьбе с терроризмом СБУ (“Альфа”) – полковник Андрей Расюк.

“Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку к заказному убийству другого сотрудника СБУ – сотрудника Главного управления внутренней безопасности Наумова Андрея Олеговича”, – заявил на брифинге Анатолий Булич.

По его словам, сбор данных осуществлялся “в течение длительного времени”.

По данным СБУ, речь идет о сговоре нескольких лиц с целью убийства Наумова. За покушение предлагалось вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

“Имел место сговор нескольких лиц. Ими был разработан четкий план совершения преступления. Организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления 50 тысяч долларов. Вчера СБУ задержала одного из организаторов во время передачи части средств”, – отметил Булич.

Он заверил, что инцидент “не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а предупреждением совершения особо тяжкого преступления”, и “речь не идет о переделе каких-то эфемерных сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ”.

Булич добавил, что также не соответствуют действительности слухи о том, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места задержания.

Представитель Офиса генпрокурора, в свою очередь, сообщил, что задержанному объявлено о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины (“Подготовка к совершению покушения на убийство сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им своих служебных обязанностей”). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

В субботу, 23 января, Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения подозреваемому – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Мотив подготовки убийства “сейчас устаналивается”.

На вопрос СМИ о том, причастен ли к подготовке убийства бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, представитель спецслужбы сообщил, что о подозрении указанному лицу пока не сообщалось.

“Это лицо не является в настоящее время подозреваемым в уголовном производстве. Но сейчас устанавливаются все лица, которые совершили это преступление. В ближайшее время все лица будут идентифицированы, и соответствующее процессуальное решение будет принято относительно каждого… Указанному лицу (Нескоромному, – ред.) о подозрении не сообщалось. Поэтому объявить его в розыск сейчас невозможно”, – рассказал представитель СБУ Булич.