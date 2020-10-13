В Украине были случаи, когда врачей просили не отчитываться о количестве новых больных коронавирусом COVID-19, чтобы не попасть в "красную" зону карантина.

Об этом рассказал в комментарии #Буквам экс-заместитель министра охраны здоровья Украины Павел Ковтонюк.

Как известно, разделение Украины на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны начало действовать с 1 августа 2020 года. 22 сентября правительство пересмотрело критерии, по которым тот или иной регион относится к той или иной зоне. Главными критериями являются загруженность коек и количество больных COVID-19 на 100 тысяч населения.

Решение об отнесении того или иного региона к “красной” зоне на своих заседаниях принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Если регион отнесли к “красной” зоне, то это означает запрет работы общественного транспорта, не работают учебные заведения, а также запрещена работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

“Из-за этих запретов никто не хочет попасть в “красную” зону. Мне известно о таких случаях, когда врачей просили не отчитываться о количестве новых больных коронавирусом”, – отметил в связи с этим Ковтонюк.

В то же время, по его данным, “сейчас больше манипуляций происходит не с количеством тестов, а с количеством коек”.

“Мне кажется, что по количеству загруженности коек гораздо проще обмануть статистику, чем по количеству больных”, – считает Ковтонюк.

Он также выразил мнение, что даже в условиях, когда в некоторых регионах занижают статистику больных коронавирусом, это не повод не доверять общей статистике.

“Если бы у нас было 300-400 больных в день, как это было весной, то тогда надо было бы задуматься над этим. Однако при тех объемах больных, которые мы имеем на сегодняшний день, статистика показывает тенденцию к росту уровня заболеваемости. Возможно, по некоторым регионам не отражает, но в целом она показывает, куда движется Украина”, – подчеркнул Ковтонюк.