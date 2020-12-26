Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.
Отметим, что курс Bitcoin сегодня зафиксировали на уровне 25 005,53 доллара. Это новый исторический максимум. Однако позже стоимость снизилась до 24 971,23 доллара.
С начала 2020 года курс этой криптовалюта вырос более чем 240%. В начале года стоимость Bitcoin составляла 7300 долларов.
Напомним, что в понедельник, 30 ноября, стоимость Bitcoin достигла $19 686. Это исторический максимум для этой криптовалюты. 16 декабря 2017 года стоимость этой криптовалюты была зафиксирована на уровне $19 665,39. Абсолютный рекорд Bitcoin установил 17 декабря 2017 года. Тогда его стоимость равнялась $20 089. После этого триумфа курс криптовалюты стремительно обвалился. Спустя год, 15 декабря 2018 года, один Bitcoin стоил всего $3126.
- Стоимость криптовалюты Bitcoin вечером 17 декабря достигла $23,624.26 и установила новый исторический максимум.