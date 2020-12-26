В субботу, 26 декабря, стоимость Bitcoin впервые достигла отметки в 25 000 долларов. Всего за неделю криптовалюта выросла в цене более чем тысячу долларов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coindesk.

Отметим, что курс Bitcoin сегодня зафиксировали на уровне 25 005,53 доллара. Это новый исторический максимум. Однако позже стоимость снизилась до 24 971,23 доллара.

С начала 2020 года курс этой криптовалюта вырос более чем 240%. В начале года стоимость Bitcoin составляла 7300 долларов.

Напомним, что в понедельник, 30 ноября, стоимость Bitcoin достигла $19 686. Это исторический максимум для этой криптовалюты. 16 декабря 2017 года стоимость этой криптовалюты была зафиксирована на уровне $19 665,39. Абсолютный рекорд Bitcoin установил 17 декабря 2017 года. Тогда его стоимость равнялась $20 089. После этого триумфа курс криптовалюты стремительно обвалился. Спустя год, 15 декабря 2018 года, один Bitcoin стоил всего $3126.