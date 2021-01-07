Буш сравнил штурм Капитолия с протестами в банановых республиках

Бывший президент США Джордж Буш - младший назвал события в конгрессе мятежом и заявил, что так результаты выборов оспаривают в банановых республиках, а не в демократическом государстве.

Об этом говорится в заявлении в Twitter.

“Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране”, – говорится в сообщении.

Он отметил, что “насильственный штурм Капитолия и нарушения предложенной Конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты ложью и ложными надеждами”.

Бывший глава государства выразил возмущение поведением “некоторых политических лидеров”, которые не демонстрируют “достаточного уважения” к американским “институтам, традицим и правоохранительным органам”.

“Мятеж может нанести серьезный ущерб нашей стране и репутации <...> Наша страна важнее, чем политика сегодня”, – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.