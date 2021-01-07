Буш сравнил штурм Капитолия с протестами в банановых республиках

Об этом говорится в заявлении в Twitter.
“Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране”, – говорится в сообщении.
Он отметил, что “насильственный штурм Капитолия и нарушения предложенной Конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты ложью и ложными надеждами”.
Бывший глава государства выразил возмущение поведением “некоторых политических лидеров”, которые не демонстрируют “достаточного уважения” к американским “институтам, традицим и правоохранительным органам”.
“Мятеж может нанести серьезный ущерб нашей стране и репутации <...> Наша страна важнее, чем политика сегодня”, – подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.
- Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендатский час.
- Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии и другим “федеральным службам защиты” оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.