Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании 20 ноября правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики.
Однако Буславец будет оставаться в должности первого заместителя министра, отметили в министерстве.
Также в Минэнерго намекнули на то, что соответствующие перестановки кадров связаны с ограничениями, предусмотренными статусом и.о. министра.
“Напомним, Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций, который был принят парламентом 17 ноября, предусматривает, что временное исполнение обязанностей Министра возможно лишь в течение 30 дней”, — говорится в сообщении.
- Напомним, Исполняющим обязанности стал Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство. #Буквы рассказывали, что известно о новом главе министерства.