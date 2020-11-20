Ольга Буславец, которая накануне была уволена с должности в.и.о. министра энергетики, останется в ведомстве.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании 20 ноября правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики.

Однако Буславец будет оставаться в должности первого заместителя министра, отметили в министерстве.

Также в Минэнерго намекнули на то, что соответствующие перестановки кадров связаны с ограничениями, предусмотренными статусом и.о. министра.

“Напомним, Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций, который был принят парламентом 17 ноября, предусматривает, что временное исполнение обязанностей Министра возможно лишь в течение 30 дней”, — говорится в сообщении.