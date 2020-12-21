Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Она также опубликовала фотографию своего заявления.
“Прошу освободить меня от должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020”, – говорится в документе.
Комментировать причины своего решения она отказалась.
Напомним, что на внеочередном заседании 20 ноября правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики. Однако она продолжила работать в ведомстве в должности первого заместителя министра.
20 ноября исполняющим обязанности стал Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство. #Буквы рассказывали, что известно о новом главе министерства.
- Уже 17 декабря парламент может назначить главой Минэнерго топчиновника “Нафтогаза” Юрия Витренко. Ранее #Буквы рассказывали, что назначение Витренко стало предметом торгов в парламенте, а также о том, в чьих интересах такое назначение.
- Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил, что Витренко получил премию в 170 млн гривен накануне голосования в парламенте за его назначение на должность первого вице-премьера — министра энергетики.