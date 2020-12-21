Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение с занимаемой должности.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала фотографию своего заявления.

“Прошу освободить меня от должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020”, – говорится в документе.

Комментировать причины своего решения она отказалась.

Напомним, что на внеочередном заседании 20 ноября правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики. Однако она продолжила работать в ведомстве в должности первого заместителя министра.

20 ноября исполняющим обязанности стал Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство. #Буквы рассказывали, что известно о новом главе министерства.