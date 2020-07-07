Об этом она сказала в интервью “Экономической правде”.

Стоит отметить, что, по данным SaveEcoBot, генерация электроэнергии на АЭС за четыре месяца упала с 10 700 МВт-час до 7000 МВт-ч, на ТЭС – выросла с 4500 МВт-час до 5000 МВт-ч, на “зеленых “станциях – с 1000 МВт-час до почти 1500 МВт-час.

В то же время, по словам Буславец, потребление тепловой генерации и “зеленых” сократилось на 10 % и в таком же объеме сократилась генерация на атомных и тепловых станциях.

“Зеленым” мы должны оплачивать независимо от того, вырабатывают они электроэнергию или ограничены. Так говорит закон. Что касается атомных станций: видите, насколько больше “зеленки”, ее кому-то нужно балансировать”, – объяснила она.

Она также отметила, что ключевая проблема Украины в том, что энергосистема перегружена базовыми мощностями.

“У нас энергосистема перегружена базовыми мощностями, базовые нагрузки 55 % нашей генерации – это “атомка”. Что касается процентных соотношений, то все расчеты по прогнозному балансу производила “Укрэнерго”. Министерство только потом подписывается под этим балансом. Было согласование с “Энергоатомом”, который согласился на эти величины. Только после этого физический баланс согласовывали и утверждали в министерстве. Этот документ был тщательно изучен и согласован, к нему в принципе не должно быть вопросов. Все, что происходило в прессе, с моей точки зрения, это использование выдернутой информации для искажения реальной ситуации”, – объяснила и.о. министра.