Об этом она сказала в интервью “Экономической правде”.

“Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть”, – сказала она.