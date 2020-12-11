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Бутусов подает в суд на Минобороны и требует публичных извинений

История публичного "трудоустройства" известного украинского журналиста Юрия Бутусова в Министерстве обороны продолжается. На этот раз журналист обвинил главное оборонное ведомство в хамстве и заявил, что подает в суд.

Пятница, 11 декабря 2020, 15:21

Об этом Бутусов сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, министр обороны Андрей Таран солгал о проведении собеседования с ним и о причинах отказа в трудоустройстве. Вместо выполнения публичных обещаний Минобороны нахамило ему в социальных сетях.

“Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников”, – написал Бутусов.

Он отметил, что представители МО не дали ему возможность представить собственную программу действий, а также не предложили никакой должности, которую он мог бы занять.

Журналист рассказал, что 8 декабря Минобороны публично предложило ему занять “любую должность”. Однако через два дня ведомство цинично заявило о некомпетентности Бутусова.

“То есть два дня назад вы считали, что я эксперт, которому можно доверить любую работу о которой я писал, а сейчас все это куда-то исчезло? Я обратил внимание на одну из “министерских позиций” – заместитель министра обороны, которая позволяет контролировать политику в тех сферах, о которых я пишу. Поэтому я принял предложение министра обороны и представил программу действий. Мне казалось, если эта программа не подходит, будут представлены какие-то конкретные замечания, нет проблем, я готов к публичной полемике. Но как только я дал согласие – мне просто нахамили”, – отметил журналист.

По словам Бутусова, 10 декабря ему позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцына, которому он сказал, что ждет встречи с министром. Однако представитель МО поблагодарил и повесил трубку. После этого на странице ведомства появилась скандальная публикация о некомпетентности Бутусова.

“Оскорбления они вписали, чтобы перевести всю тему в любимый пиарщиками “квартала” “срач”. Но я им такого шанса не оставлю, за оскорбления вам придется отвечать и за ложь придется отвечать. Пусть люди видят, чем вы занимаетесь во время войны – травлей неугодного журналиста”, – написал Бутусов.

Он отметил, что настаивает на публичном обсуждении своей программы с министром обороны Тараном. Журналист уверен, что такой формат собеседования конкретно покажет компетентность не только его, но и самого министра.

  • На днях Министерство обороны объявило, что предлагает  Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.
  • После объявления о возможном назначении главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова в Министерство обороны между сторонами состоялся обмен постами в соцсетях, во время которого они раскритиковали друг друга.
  • В четверг, 10 декабря, Министерство обороны Украины рассказало о деталях собеседования с журналистом Юрием Бутусовым относительно его вероятного трудоустройства.
Теги: Бутусов, Міноборони, посада, скандал

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