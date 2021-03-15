Об этом в интервью изданию “Гордон” рассказал журналист, главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Я думаю, что беспредельное желание заглянуть в глаза Путину сыграло очень злую … нельзя сказать шутку … стало основой для этого тяжкого преступления. Зашла информация, вместо того, чтобы дать ей объективный анализ, вместо того, чтобы дать ей объективную оценку, проанализировать ее … Ну, для этого и нужен профессионал в комитете по разведке. Вместо того, чтобы этой информацией правильно распорядиться – нет, была сразу, немедленно дана команда отмены операции, которая привела к тяжелейшим последствиям. К тяжелейшим”, – заявил он.

Бутусов отметил, что это не эксцессом исполнителя, а это совершенно системный ход.

“Мы не знаем сейчас точно, кто именно звонил в Беларусь. Мы можем догадываться, круг подозреваемых достаточно узок. Наша задача, задача народа Украины – для того, чтобы власть, если она действительно защищает интересы Украины, действовала профессионально, чтобы у нас ситуация в стране не разогревалась, как это было в Соединенных Штатах в случае Уотергейта. Ведь президент Никсон был вынужден уйти досрочно в отставку под угрозой импичмента, потому что он врал, потому что его поймали на обмане. Вместо того, чтобы расследовать скандал с участием спецслужб, он пытался покрывать правонарушителей. И это стоило Никсону должности”, – сказал журналист.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.