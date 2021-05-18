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Бутусов заявив, що йде з посади радника міністра оборони

Відомий український журналіст Юрій Бутусов заявив, що вирішив піти з посади радника міністра оборони.

Вторник, 18 мая 2021, 14:01

Про своє рішення він повідомив у Facebook.

“Прийняв рішення скласти повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана”, – заявив Бутусов.

Також він додав, що у нього є кілька причин для звільнення. Серед них він вказав те, “загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали й недоліки в роботі Міністерства оборони, однак проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою”.

Бутусов наголосив, що міністр оборони Андрій Таран “не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони Верховної Ради”. Зокрема, він назвав проблеми з харчуванням, будівництвом арсеналів, Держоборонзамовленням та кризовим становищем з боєприпасами.

Окремо Бутусов заявив, що у 2020 році Головне управління розвідки Міноборони провалило 7 спецоперацій. А зрив операції щодо затримання “вагнерівців” не розслідують вже 8 місяців.

Журналіст зазначив, що наразі його бачення військової реформи не може бути реалізованим.

Бутусов підкреслив, що працював на посаді радника безоплатно. Він не має наміру триматися за цю посаду лише заради статусу радника міністра.

“Що ж, будемо боротися за проведення реформ – адже війна триває, і від сильної оборони залежить наше майбутнє… Україна переможе”, – додав Бутусов.

Як Бутусова призначили радником Тарана?

8 грудня минулого року Міністерство оборони оголосило, що пропонує Юрію Бутусову обійняти “одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага”.

За кілька годин Бутусов дописом у Facebook повідомив, що приймає пропозицію міністерства. Також він також представив свою програму дій по “порятунку” Міноборони.

Все це викликало чимало питань у громадськості. Проте журналіст вже наступного дня заявив, що МО перестало виходити на зв’язок із ним.

У відповідь на це у МО заявили, що все ще чекають Бутусова на співбесіду та “засмучені його намаганням ввести громадськість в оману”.

10 грудня МО підтвердило наміри провести співбесіду з Бутусовим та ознайомити його з переліком вакансій, що можуть бути запропоновані йому.

Відомство запевнило, що особу, яка проводитиме співбесіду з журналістом, вже визначено, і про це було проінформовано.

Того ж дня Міністерство оборони України розповіло про деталі співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим щодо його ймовірного працевлаштування.

У відомстві зазначили, що ідея долучити Бутусова до роботи в Міноборони не передбачала того, що йому запропонують посади заступника, першого заступника чи міністра оборони. Для цього мають бути відповідні професійні підстави. Також МО вказало на некомпетентність журналіста.

11 грудня Бутусов заявив, що подає в суд на Міноборони та вимагає публічних вибачень. За його словами, міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення співбесіди з ним та про причини відмови у працевлаштуванні. Замість виконання публічних обіцянок Міноборони нахамило йому в соціальних мережах.

22 грудня стало відомо, що журналіста Юрія Бутусова призначать радником міністра оборони України на громадських засадах.

  • #Букви розповідали, чому депутати хочуть звільнити міністра оборони, а його відомство сперечається з Бутусовим.
Теги: Министерство обороны, Андрій Таран, посада, Юрій Бутусов

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