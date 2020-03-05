Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.

“Только что прозвучали недопустимые вещи в отношении оппозиции, к фракции “Европейской Солидарности”. Выступающий по сути признал, что единственная цель, которая ставилась Генеральному прокурору – это политические репрессии против оппонентов действующей партии власти”, – сказала она.

Геращенко подчеркнула, что сегодняшнее выступление Бужанского уже есть основанием обращения в ЕСПЧ.

Также она отметила, что следующий генпрокурор будет на 300% Зеленского и будет проводить расправы против оппозиции.

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