Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.
В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.
“Только что прозвучали недопустимые вещи в отношении оппозиции, к фракции “Европейской Солидарности”. Выступающий по сути признал, что единственная цель, которая ставилась Генеральному прокурору – это политические репрессии против оппонентов действующей партии власти”, – сказала она.
Геращенко подчеркнула, что сегодняшнее выступление Бужанского уже есть основанием обращения в ЕСПЧ.
Также она отметила, что следующий генпрокурор будет на 300% Зеленского и будет проводить расправы против оппозиции.
- Сегодня Парламент проведет внеочередное заседание, единственным вопросом на повестке которого будет отставка генпрокурора Руслана Рябошапки.
- Депутаты “Слуги народа” отказываются голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, о чем свидетельствует их переписка, которую отсняли корреспонденты #Букв.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что на должность генерального прокурора Украины депутаты фракции поддержат своего коллегу Сергея Ионушаса.