Covid-19 Украина

обновлено 31.03.2021 в 19:01

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«Быдло стайл, а не сервис»: заместитель главы «Дии» вытолкал журналиста из-за замечания

В среду, 31 марта, украинского журналиста Азада Сафарова вытолкали из офиса государственного сервиса "Дия" из-за его просьбы исправить ошибку в его имени.

Среда, 31 марта 2021, 20:05

Об этом сам журналист сообщил в Facebook.

Известно, что на сайте “Дии” имя и фамилия мужчины указаны с ошибкой. Журналист увидел это и обратился на горячую линию с просьбой исправить ситуацию, но реакции не было на протяжении 67 дней.

“Я пошел сегодня в офис “Дии”, чтобы отнести копию паспорта форматом А1. Чтобы наконец они посмотрели, как правильно пишется мое имя. Потому, что 67 дней они не могут исправить 1 ошибку в моем имени”, – прокомментировал Сафаров.

Однако в “Дии” визиту Сафарова не обрадовались. Судя по видео, один из работников обвинил журналиста в неадекватности, а другой и вовсе начал ему угрожать и пытался отобрать камеру.

По словам Сафарова, агрессивный мужчина, который пообещал вывести его из офиса, представился заместителем главы “Дии”, но не назвал имени.

Сафаров: Не трогайте камеру, обращайтесь адекватно, пожалуйста.

Заместитель председателя “Дии”: Сейчас тебе будет … Хочешь выйти?

Сафаров: Ооо “хочешь выйти”? Это не советский союз, уважаемый. Это не времена Януковича.

Сафаров объяснил, что включил камеру, чтобы избежать каких-либо обвинений в искажении фактов разговора.

“Чего я точно не ожидал – это такого отношения к клиенту и гражданину, как в стиле 90-х. Хотя я несколько раз повторял, что я гражданин и плачу налоги. И также журналист. Это “быкование”, толкание, хватание за камеру, угрозы в сервисе, который позиционирует себя современным и прозрачным – просто в голове не укладывается. Это “быдло стайл”, а не сервис”, – заявил журналист.

Он добавил, что больше не хочет иметь никаких дел с “Дией”, тем более доверять им информацию о себе, “пока директор не уволит своих неадекватных заместителей”.

Добавим, что Сафаров пожаловался на свой визит главе “Дии” Мстиславу Банику. Пока реакции нет.

  • Вчера Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым цифровые паспорта юридически приравниваются к бумажным и пластиковым документам.
  • Ранее сообщалось, что электронный паспорт в приложении “Дія” принимают уже 10 аэропортов Украины. Приложением можно воспользоваться исключительно для внутренних рейсов.
Теги: Азад Сафаров, видео, Дія, журналист

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