Житель Харькова, которого полиция называет "возможным сообщником луцкого террориста", в 2014-2015 годах был волонтером в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Во время обыска у него обнаружили оружие.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель начальника – начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

“В ходе проведения неотложных обысков было установлено, что у гражданина 1976 года рождения, который проживал в доме на территории Индустриального района, находилось оружие. Это около шести гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовка и патроны к винтовке. Патроны как к нарезному оружию калибра 7.62, так и к гладкоствольному”, – сообщил Чиж.

По его словам, обыск и осмотр данного оружия продолжался почти всю ночь. После обыска мужчина был доставлен в отделение полиции и задержан. Он находится в СИЗО.

По информации следователей, мужчина ездил в зону АТО как волонтер и мог привезти оружие оттуда.

“В ходе следствия было установлено, что гражданин в 2014 – 2015 годах занимался волонтерством в зоне АТО и оттуда привез оружие”, – заявил Чиж.

Он уточнил, что следствием выдвинут ряд версий о поступлении оружия, хранении оружия и причастности этого человека “к другим преступлениям на территории Харьковской области, так и на территории Украины”.

Владелец оружия сообщил полиции, что приобрел его для самозащиты. Следствие установило, что некоторое оружие, преимущественно охотничье, зарегистрировано.

Чиж не стал комментировать, когда и при каких обстоятельствах задержанный познакомился с луцким террористом Максимом Кривошем, сославшись на тайну следствия.

По словам Чижа, причастен ли харьковчанин к преступлению в Луцке и в чем заключается эта связь, расследует СБУ.

Задержанного должны допросить и вручить подозрение по ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса (за незаконное хранение оружия).

По данным полиции, мужчина также “изготавливал и перепродавал монеты, которые, возможно, имели историческую ценность”.

Ранее в пресс-службе харьковской полиции сообщили о задержании “возможного сообщника мужчины, который захватил заложников в Луцке”.

Отмечалось, что во время осмотра домовладения мужчины полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов к ним, 3 учебно-имитационные запалы, 2 пистолета ТТ, “Дрейзе” и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

В сообщении указано, что “сотрудники полиции установили причастность 43-летнего харьковчанина к преступлению”.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

По данным харьковского издания NewsRoom, задержанный – харьковчанин Дмитрий Михайленко. Как рассказала изданию мать мужчины, он в молодости перенес семь операций после автомобильной аварии, а в 2014 году действительно занялся волонтерством. В последнее время, по словам женщины, ее сын “был недоволен ситуацией в стране и считал, что нынешний президент ведет ее в неверном направлении”.

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.