Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Кэтрин Салливан, которая стала в 1984 году первой американкой, вышедшей в открытый космос, теперь стала первой женщиной, добравшейся до Марианской впадины – самой глубокой части океана.

“Американка, вышедшая первой в открытый космос, стала первой женщиной, которая достигла самого глубокого известного места в Мировом океане”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что Салливан, которой 68 лет, спустилась в Марианскую впадину с исследователем и бизнесменом Виктором Весково. Они полтора часа находились на глубине в 10 915 метров.

“Для меня, как океанографа и астронавта, это был совершенно необычный день, который бывает лишь раз в жизни”, – рассказала женщина.

Марианская впадина является наиболее глубоководным из известных водных географических объектов. Ее глубина достигает около 10 920 метров.