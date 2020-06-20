Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
“Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий ВСУ, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области. Гражданин планировал осуществить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения”, – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что с этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецке, в котором находятся около 170 человек (из числа больных военнослужащих и медиков).
Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в городе Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.
Бывший военнослужащий был разоблачен и 20 июня задержан. Взрывчатка найдена и изъята.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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