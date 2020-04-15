Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, Енин был возвращен на дипломатическую службу по его инициативе.

“Сегодня в дипломатию по моей инициативе возвращается Евгений Енин. Только что Правительство назначило его на должность заместителя министра иностранных дел”, — заявил министр.

Кулеба проинформировал, что Енин будет заниматься следующими вопросами:

курировать дела, связанные с катастрофой малазийского авиарейса MH17 в небе над Донбассом (2014 год) и рейса Международных авиалиний Украины PS752, который был сбит иранскими военными под Тегераном (январь 2020 года).

курировать “юридическое преследования государства-агрессора” в международных судах;

курировать американское и азиатское направления внешней политики и консульскую службу.

Как сообщается на сайте МИД, Енин был курсантом Национальной академии Службы безопасности Украины, окончил ее с отличием и получил полное высшее образование по специальности “Правоведение”.

В 2012 году он закончил Украинский государственный университет финансов и международной торговли и получил квалификацию юрист-международник. Также является кандидатом политических наук по специальности “Основы национальной безопасности государства”.

С 2005 по 2010 работал в посольстве Украины в Молдове. С 2010 по 2012 занимал различные должности в территориальных департаментах МИД Украины.

В 2012-2016 годах был советником и посланником посольства Украины в Италии.

Также известно, что с июня 2016 по апрель 2019 занимал должность заместителя генерального прокурора Украины, на посту которого в то время был Юрий Луценко. Енин сам написал рапорт об отставке, связав свое решение с уголовным делом олигарха Сергея Курченко, которое, по его словам, было “искусственно политизировано”.