Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Уточняется, что бывшего правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и совершением незаконного препятствования проведению протестов группой лиц по предварительному сгоовру.
“Следствием установлено, что 30 ноября 2013 подозреваемый превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, к которому внес заведомо ложные сведения”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемому по обвинениям может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.