Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уточняется, что бывшего правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием и совершением незаконного препятствования проведению протестов группой лиц по предварительному сгоовру.

“Следствием установлено, что 30 ноября 2013 подозреваемый превысил свои служебные полномочия и совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания экс-правоохранитель применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый, составил рапорт о задержании потерпевшего, к которому внес заведомо ложные сведения”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому по обвинениям может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.