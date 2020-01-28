Об этом сообщает британская служба BBC.

По словам адвокатов Альберта II, решение было принято после получения результатов ДНК-теста.

“Научные выводы указывают, что он является биологическим отцом миссис Дельфины Боэль”, – отметила сторона защиты.

Также сообщается, что судебная тяжба между Боэль и Королем продолжалась с 2013 года.

С этого момента женщина считается четвертым ребенком Альберта.

Уточняется, что слухи о существовании внебрачного ребенка у Короля Бельгии Альберта II существовали с 1999-го года.

Также в 2019-ом году Апелляционным судом Брюсселя было принято постановление оштрафовать бывшего Короля каждый день на 5000 евро за то, что он отказывается пройти ДНК-тест на отцовство.