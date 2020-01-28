Об этом сообщает британская служба BBC.
По словам адвокатов Альберта II, решение было принято после получения результатов ДНК-теста.
“Научные выводы указывают, что он является биологическим отцом миссис Дельфины Боэль”, – отметила сторона защиты.
Также сообщается, что судебная тяжба между Боэль и Королем продолжалась с 2013 года.
С этого момента женщина считается четвертым ребенком Альберта.
Уточняется, что слухи о существовании внебрачного ребенка у Короля Бельгии Альберта II существовали с 1999-го года.
Также в 2019-ом году Апелляционным судом Брюсселя было принято постановление оштрафовать бывшего Короля каждый день на 5000 евро за то, что он отказывается пройти ДНК-тест на отцовство.
- Жан-Кристоф принц Наполеон, прапрапраплемянник Наполеона Бонапарта I, женился на графине Олимпии, прапрапраплемяннице жены французского императора.