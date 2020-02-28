Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Facebook.

Так, накануне появилась информация, что Гаврилюк устроился на работу таксистом в Киеве. Об этом писали и пользователи в социальных сетях, публикуя фото.

В итоге прояснить ситуацию решил сам экс-нардеп.

“Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц тому назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками “Прижало? Бывший нардеп работает таксистом”. Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки “Гаврилюку не хватило средств на второй водопад” или “Гаврилюк притворяется бедным, чтобы скрыть свои преступления”. Но если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать“, – отметил он.

Гаврилюк уточнил, что быть таксистом – “не работа его мечты”, но он для нее “идеально подходит”.

“Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакого дела не чуждаюсь. Поэтому пока так”, – подчеркнул он.

Гаврилюк также проинформировал, что отдельно интервью СМИ давать не намерен.

“Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим. Отдельно же интервью давать не буду. Спасибо за понимание”, – написал он.