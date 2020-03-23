Народный депутат Украины прошлого созыва Алексей Мушак рассказал, какие объекты не будут работать в Украине до конца карантина из-за атипичного коронавируса.

Об этом Мушак сообщает на своей странице в Facebook.

“Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список кому запрещено. Это более правильно и радует, что у правительства еще есть люди готовы слушать обратную связь”, – пишет он.

По информации экс-нардепа, в Украине на время карантина не будут работать театры, кинотеатры, музеи, другие культурные и развлекательные заведения.

Также приостановится проведение любых массовых мероприятий, фитнес-центров и спортивных клубов.

Не будут работать рынки, ТРЦ и предприятия общественного питания.

Помимо того, попадут под ограничения массажные салоны, сауны и салоны красоты.

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.