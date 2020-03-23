Об этом Мушак сообщает на своей странице в Facebook.
“Вместо списка тех, кому разрешено работать, будет список кому запрещено. Это более правильно и радует, что у правительства еще есть люди готовы слушать обратную связь”, – пишет он.
По информации экс-нардепа, в Украине на время карантина не будут работать театры, кинотеатры, музеи, другие культурные и развлекательные заведения.
Также приостановится проведение любых массовых мероприятий, фитнес-центров и спортивных клубов.
Не будут работать рынки, ТРЦ и предприятия общественного питания.
Помимо того, попадут под ограничения массажные салоны, сауны и салоны красоты.
Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.